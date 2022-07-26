Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kızılot Mahellesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferudun Ö., motosikleti ile seyir halindeyken arının sokması sonucu motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan Ferudun Ö. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika

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