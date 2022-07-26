Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
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Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı

26.07.2022 13:52
Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Samsun'da seyir halindeyken arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.

Samsun'da seyir halindeyken arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kızılot Mahellesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferudun Ö., motosikleti ile seyir halindeyken arının sokması sonucu motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan Ferudun Ö. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
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