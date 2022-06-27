Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında N.A. (38), 45 PP 293 plakalı sepetli motosikletle seyir ederken arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü N.A. ve yolcu F.K. (57) ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kadının da bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

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