Arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 49 yaşındaki bir kişi, arı sokmalarına karşı alerjisi olması nedeniyle fenalaşınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde ikamet eden Yakup Yıldız (49), arıların saldırısına uğradı. Kafasının 5-6 yerinden arıların soktuğu Yakup Yıldız, bir süre sonra fenalaşınca yakınları tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Yapılan ilk müdahalede arı sokmalarına karşı alerjisi olduğu anlaşılan Yakup Yıldız, ambulansla Ankara'ya sevk edildiği sırada kalbinin durması nedeniyle Konya'nın Kulu İlçe Devlet Hastanesine yönlendirildi. Yakup Yıldız, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Yakup Yıldız'ın cenazesi Şereflikoçhisar ilçesine götürüldü. - KONYA