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ARİNKOM TTO'dan Anadolu Üniversitesi'ne bir başarı daha - Son Dakika

ARİNKOM TTO'dan Anadolu Üniversitesi'ne bir başarı daha

14.09.2021 12:54
ARİNKOM TTO'dan Anadolu Üniversitesi'ne bir başarı daha, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM TTO)-Sanayi İş birliği Koordinatörü ve ANATEK A.Ş. Genel Müdürü Yeliz Erkoç Kök, Registered Technology Transfer Professional (RTTP) unvanını almaya hak kazandı.

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM TTO)-Sanayi İş birliği Koordinatörü ve ANATEK A.Ş. Genel Müdürü Yeliz Erkoç Kök, Registered Technology Transfer Professional (RTTP) unvanını almaya hak kazandı. Elde edilen bu başarı sayesinde ARİNKOM TTO kadrosundaki RTTP unvanına sahip teknoloji transfer profesyoneli sayısı 5'e yükseldi.

Alliance of Technology Transfer Professionals (Teknoloji Transfer Profesyonelleri Birliği) tarafından verilen, teknoloji ve bilgi transferi konusunda mesleki yeterlilikleri sağladığını gösteren uluslararası RTTP unvanına sahip teknoloji transfer profesyonellerinin sayısı dünya üzerinde 600'ün üzerindedir. Ülkemizde ise RTTP unvanına sahip teknoloji transfer profesyoneli sayısı 34'tür. Bu kapsamda ARİNKOM TTO, kadrosunda RTTP unvanına sahip 5 profesyonel barındırarak Türkiye'de bilgi ve teknoloji transferi konusunda uluslararası mesleki yeterlilik ve deneyime sahip öncü kurumlardan olduğunu belgeliyor.

ATTP ve RTTP nedir?

Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP), dünya genelinde teknoloji transferi alanında çalışan uzmanların küresel standartlara göre mesleki yeterliliklerini tescil etmekte ve teknoloji transferi alanında yürüttükleri çalışmaları söz konusu standart gerekliliklerini karşılayan uzmanlara Registered Technology Transfer Professional (RTTP) unvanı veren bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. 2009 yılında kurulan ATTP, teknoloji transfer uzmanlığı konusunda üye kuruluşlar ve meslek birlikleri arasında öncülük etmenin yanı sıra 67 ülkedeki üyeleri aracılığıyla teknoloji transfer profesyoneli mesleğinin gelişimine katkı sağlıyor. Türkiye'den ÜSİMP (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) ATTP üyesi olarak ülkemizin uluslararası platformda temsilini gerçekleştiriyor.

RTTP unvanı fikri mülkiyet hakları yönetimi ve transferi, yenilikçi iş birliği modelleri, ticarileştirme gibi pek çok farklı boyutta teknoloji transferi başarıları ve örnekleri incelenerek uygun bulunan kişilere veriliyor.

RTTP unvanına ilişkin detaylı bilgi için www.attp.info adresi ziyaret edilebilir. - ESKİŞEHİR

Araştırma Geliştirme, Anadolu Üniversitesi, Transfer, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ARİNKOM TTO'dan Anadolu Üniversitesi'ne bir başarı daha - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ARİNKOM TTO'dan Anadolu Üniversitesi'ne bir başarı daha - Son Dakika
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