Son Dakika Haberleri: Arinkom ve Açıköğretim işbirliğinde toplantılar başlıyor
Son Dakika Yaşam Arinkom ve Açıköğretim işbirliğinde toplantılar başlıyor

Arinkom ve Açıköğretim işbirliğinde toplantılar başlıyor

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM TTO) işbirliği ile düzenlenecek olan TÜBİTAK araştırma destek programları bilgilendirme toplantıları başlıyor.

Arinkom ve Açıköğretim işbirliğinde toplantılar başlıyor, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM TTO) işbirliği ile düzenlenecek olan TÜBİTAK araştırma destek programları bilgilendirme toplantıları başlıyor.


Üniversitenin araştırma ve geliştirme odaklı potansiyelinin ve proje kabullerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilecek olan etkinlikler, 17 Ekim Perşembe günü "TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı" başlıklı etkinlikle başlayacak. 10 hafta sürecek etkinliklerde TÜBİTAK ARDEB programlarına başvuru şekli ve süresi ile ilgili yapılan değişikliklerle ilgili bilgilendirmeler de yapılacak. Etkinliklerde ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörü Banu Gültekin Kocaman ile ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Rabia Taş konuşmacı olarak yer alacak. Sekiz konu başlığı altında her hafta perşembe günü saat 10.30 ile 12.00 arasında yapılacak olan toplantılar, Açıköğretim Fakültesi 9. Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserisporlu oyuncular paralarını alamadığı için idmana çıkmadı!
Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır kıyameti bekleyen aile kurtarıldı Günlük burç yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:52:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arinkom ve Açıköğretim işbirliğinde toplantılar başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]