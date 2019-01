Arınma Sürecinin Ardından Çok Daha Verimli Duruma Kavuşuldu"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Darbe girişiminden sonra yaşanan arınma sürecinin ardından sadece ve sadece işini düşünen, devletine bağlı, işini yapma gayretinde güvenlik görevlileri ve yöneticilerin işbaşına gelmesiyle her alanda çok daha verimli duruma kavuşuldu." dedi.Ersoy, Amasya Valisi Osman Varol'u ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, 2017 yılında ülke genelinde 102 bin 743 hırsızlık olayı yaşandığını, 2018 yılında bunun 73 bin 861'e gerilediğini söyledi.Sadece hırsızlık oranlarında değil, vatandaşların canını yakan her alanda başarı sağladıklarını belirten Ersoy, 2017 yılında uyuşturucudan doğrudan ölen 941 kişi varken, nisan ayında kesinleşecek adli tıp raporlarına göre geçen yıl bunun 500 civarında olmasını beklediklerini anlattı.Ersoy, şöyle konuştu:"15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra yaşanan arınma sürecinin ardından sadece ve sadece işini düşünen, devletine bağlı, işini yapma gayretinde güvenlik görevlileri ve yöneticilerin işbaşına gelmesiyle her alanda çok daha verimli duruma kavuşuldu. Güvenlik güçlerimiz çalışmaktan, görevlerini samimi şekilde yerine getirmekten imtina etmiyor. Sayısal olarak, nicelik itibarıyla 15 Temmuz öncesi rakamlara yeni kavuşabildik ama nitelik olarak daha ihtiyacımız var. Özellikle jandarmada rütbeli, hem emniyette amir sınıfında sayısal olarak boşluğunu doldurmaya daha epeyce ihtiyacımız var. Her yerde daha çok polis görüyorsunuz. Daha çok jandarma görüyorsunuz. Görevinin başında daha çok eleman görüyorsunuz. Bu arkadaşlarımıza bir de gece bekçilerimizi takviye ettik. Gece bekçiliği uygulamasını da yeniden başlattık. Niyet halis olunca akıbet de hayır oluyor."Ziyarete Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün , Belediye Başkanı Cafer Özdemir , İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile diğer yetkililer de katıldı.