Arinze Kelvin Nwachukwu Fenerbahçe'de!
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın yeni sezon yapılanması çerçevesinde Nijerya Milli Takımı forması da giyen 2002 doğumlu pasör çaprazı Nwachukwu'nun transfer edildiği belirtildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın yeni sezon yapılanması çerçevesinde Nijerya Milli Takımı forması da giyen 2002 doğumlu pasör çaprazı Nwachukwu'nun transfer edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:36
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