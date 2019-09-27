Son Dakika Haberleri: Arinze Kelvin Nwachukwu Fenerbahçe'de!
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Arinze Kelvin Nwachukwu Fenerbahçe'de!

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın yeni sezon yapılanması çerçevesinde Nijerya Milli Takımı forması da giyen 2002 doğumlu pasör çaprazı Nwachukwu'nun transfer edildiği belirtildi.

Arinze Kelvin Nwachukwu Fenerbahçe'de!, System.String[]

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın yeni sezon yapılanması çerçevesinde Nijerya Milli Takımı forması da giyen 2002 doğumlu pasör çaprazı Nwachukwu'nun transfer edildiği belirtildi.

Fenerbahçe, Nijerya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:36 
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