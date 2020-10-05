Arısan'ın katil zanlısı teslim oldu - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesinde, komşusunun bahçesine girerken yakaladığı arkadaşı Erkan Arısan'ı (20) çıkan tartışmada, darbederek öldürdüğü gerekçesiyle aranan Anıl Karaduman, teslim oldu. Mahkemeye çıkarılan Karaduman, tutuklandı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında, Urla Pazaryeri bölgesinde 544 Konutları'nda meydana geldi. İletişim ürünleri mağazası işleten Anıl Karaduman, yan komşusunun evinin bahçesine girerken yakaladığı arkadaşı Erkan Arısan ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Arısan'ı darbeden Karaduman kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arısan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Erkan Arısan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Erkan Arısan toprağa verilirken, soruşturma kapsamında Anıl Karaduman hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aylardır aranan Karaduman, 3 Ekim Cumartesi günü polis merkezine gidip, teslim oldu. Anıl Karaduman emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.