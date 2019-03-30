Son Dakika Haberleri: Arısoy, Zeytinburnu'nda Adım Atılmadık Sokak Bırakmadı

Arısoy, Zeytinburnu'nda Adım Atılmadık Sokak Bırakmadı

9 dakika önce

Arısoy, Zeytinburnu'nda adım atılmadık sokak bırakmadıİSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nda gezilmedik sokak bırakmayarak vatandaşlardan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için destek istedi.

Arısoy, Zeytinburnu'nda adım atılmadık sokak bırakmadı

İSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nda gezilmedik sokak bırakmayarak vatandaşlardan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için destek istedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 'Sevgi Yürüyüşü' etkinliği kapsamında Seyitnizam ve Çırpıcı Mahallesi'ni sokak sokak gezerek halka karanfil dağıttı. Başkan adayı Zeytinburnu'nda düzenlenmesi planlanan büyük yürüyüş öncesi adım atılmadık sokak bırakmadı. Vatandaşların balkonlarından sarkıttığı sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçık bıraktı.
29 Aralık'tan bu yana Zeytinburnu'nu dinlediğini ifade eden Arısoy, Zeytinburnu'nda sorun olarak görülen konularla ilgili çözüm önerilerini dile getirdi. Elinde mikrofonla halka hitap eden Arısoy, vatandaşlardan destek talep ederek sandığa davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

Ömer Arısoy, belediye başkan adayı, AK Parti, Zeytinburnu, Politika
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