Aristoteles'in kültürel geleneği Edremit'te konuşuldu

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Malatya'da 5 milyon dolar değerinde 5 bin yıllık kitap ele geçirildi

Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı