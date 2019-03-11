Arıtaş Derneği Kuruluşunun 3. Yılını Kutladı

İstanbul'da Kahramanmaraş sivil toplumunun başarılı organizasyonlarıyla dikkat çeken STK'sı Afşin ilçesi Arıtaş Derneği kuruluşunun 3. Yılında Bahçelievler Belediyesi Spor Parkı içerisinde yer alan etkinlik ve düğün salonunda takriben 400 kişinin katılımıyla görkemli bir kutlama gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşlarının yanında yer alan ve stk başkan ve yönetim kurullarının ihtiyaçlarına sonsuz destek olan hemşehrimiz Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ile birlikte Başkanvekili Mevlit Uyan'ın imkân destekleriyle Arıtaş Derneği 3. Kuruluş yıl dönümü etkinliği yemekli olarak Bahçelievler Belediyesi Spor Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması akabinde Arıtaş Mahallesi Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Çelik açılış konuşmasıyla başladı. Arıtaş Derneği Başkanı Çelik konuşmasında; bugün burada bizleri katılımlarıyla yalnız bırakmayan başta Bahçelievler Belediye Başkanvekilimiz aynı zamanda hemşehrimiz Mevlit Uyan teşekkür ediyorum.Bizi yalnız bırakmayan tüm dernek başkan ve yönetim kurullarına, siyasi partilerin belediye başkan adaylarına, meclis üyesi adaylarına teşekkür ediyorum. Hanımefendi, beyefendi ve birbirinden değerli siz hemşehrilerimize ve bizlerin gücü, sesi olan 46 TV Eyüp Kadir Kılcı ve tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz, dedi. Başkan sonrası kürsüye Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Milli Eğitim eski Müdürü Ömer Faruk Dikici çıktı. Afşin de ve Arıtaş'ta hatta Arıtaş Derneğinde yönetim kurulunda görev alan insanların hocası olan Ömer Faruk Dikici konuşması sonrasında protokol konuşmalarına geçildi.

"Programın sunumunu Arıtaş Derneği Başkan Yardımcısı Avukat İsmail Yıldızturan ve Genel Sekreter Mehmet Bağcıvan'ın birlikte gerçekleştirdi. Ayrıca Genel Sekreter Bağcıvan Arıtaş Derneği kuruluş çalışmaları ve 3 yıllık tarihçesi hakkındaki haziruna sunum yaptı."

Arıtaş Derneği üçüncü kuruluş yıldönümü etkinliğinde MARAŞFED Başkanı Uğur Yinanç, Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Belediye Başkan Adayı eczacı Mehmet Ali Özkan, Cumhur İttifakı Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Doktor Hakan Bahadır, Ak Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Ramazan Açıkgöz ve Bahçelievler Belediye Başkanvekili Mevlit Uyan haziruna birer selamlama konuşması yaptı. Protokol konuşmaları sonrası Arıtaş şiirini okumak üzere kürsüye çıkan mahalli şair Yusuf Candemir şiirini okudu.

Kahramanmaraş Dernekleri Başkan ve yönetim kurulları da Arıtaş Derneği'ni kuruluşunun 3.yılı etkinliklerinde yalnız bırakmadı. Kutlama etkinliklerine yönetim kurullarıyla birlikte katılım sağlayan dernek başkanları Afşinder başkanı Ahmet Ardıç, Afşin ilçesi Büyüktatlar TATLIDER başkanı İsrafil Bahçe, Afşin ilçesi Küçüktatlar Dernek Başkanı Mehmet Barel, Andırınder Başkanı Hamdi Çam, Elbistander Başkanı Hamit Güneş, Elbistan ilçesi Kara Mağara Dernek Başkanı Enver Aksu, İstanbul Kahramanmaraş Derneği Mevlana Demirel katıldı.

Kahramanmaraş ilimizin Afşin ilçesinden mahalli halk ozanı Arap Ali Gülşen sahne aldı. Halk ozanı Yaşar Gören'inde katıldığı programda Arap Ali Gülşen Yöre türküleri ve uzun havalara ses verdi. Elbistan ve Afşin yöresi davul zurna ekibi hem karşılama da hemde programın son bölümünde yöre oyun havalarıyla halay çektirip, oynattı.

Arıtaş Mahallesi ve Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği kuruluşunun 3 yılı kutlamaları başkan Adem Çelik'in kapanış konuşması ve toplu hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu.

"Çok saygıdeğer gazeteci, internet haber portalı yöneticim İstanbul temsilciniz olarak tarafınıza ulaştırmış olduğum haberimizi yayınlamanızı önemle rica eder, hayırlı ve bol kazançlı işler dilerim."