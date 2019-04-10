Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı Açıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası açıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası açıldı.



İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Afşin'in kuzey mahallelerinden 8'inin Arıtaş Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluğunda olacağını söyledi.



Arıtaş Mahallesi'nde hizmet verecek karakol komutanlığının özellikle yaz döneminde artan nüfus hareketliliğine bağlı olarak emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmet vereceğini belirten Öksüz, karakolun en başta suç işlenmesinde caydırıcılığın sağlanması, olaylara en kısa sürede müdahale edilerek aydınlatılmasını sağlayacağını kaydetti.



Öksüz, karakol binasının tadilatına destek verenlere teşekkür etti.



Törende, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Kıdemli Albay Numan Öksüz ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından karakol binasının tadilatına katkıda bulunanlara plaket verildi.



Daha sonra, karakolun bahçesine fidan dikildi.



Törene, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu ve kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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