Arıtılan atık sular tarımsal sulamada kullanılacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinden arıtılarak doğaya sağlıklı bir şekilde salınan suların tarımsal sulamada kullanılması için yoğun mesai harcıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen "İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (CCAGP)" kapsamında proje hazırlıkları devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, arıtılan atıksuların tarımsal sulamada kullanılarak, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve azalan su kaynaklarının korunmasına destek vermek için çalışmalarına devam ediyor. İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı personellerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, sözleşme makamının, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Yardım Dairesi Başkanlığı olduğu hibe programının Manisa için önemine değinen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Gediz ve Bakırçay nehirlerimizin temizlenmesi için il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işletiyoruz. Arıtılan suların tarımsal sulamada kullanılmasının sağlanması ile, gelecekte daha da büyük bir problem haline gelecek azalan su kaynakları, iklim değişikliği, susuzluk gibi problemleri ilimizin en az zarar görecek biçimde atlatabilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yeni bir proje hazırlığına başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek hibe programında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6 milyon 800 bin Avro olacak. 30 Kasım tarihinde ön başvuruların sona ereceği hibe programı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün il genelinde kırsal kalkınmayı her alanda desteklediğini ifade ederek, "Tarımsal üretimde her geçen gün su ihtiyacı daha da artıyor. Mevcut su kaynaklarımızın korunması ve arıtılan suların değerlendirilmesi amacıyla yeni bir proje çalışmasına başladık. Çiftçilerimizin tarımsal su ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırladığımız projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA