Arıtma havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Arıtma havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir işletmenin arıtma havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastanelik oldu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir işletmenin arıtma havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, mesaisinde Faruk Çelik, dengesini kaybederek arıtma havuzuna düştü. Arkadaşının su dolu havuza düştüğünü gören Ü.U. yardım etmek istedi ancak Ü.U. da dengesini kaybederek havuza düştü. Durumu fark eden çalışanlar, Çelik ve U.'yu havuzdan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ü.U. ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ü.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Faruk Çelik, Balıkesir, Havran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arıtma havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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