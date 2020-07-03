Arıtma havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde bir işletmenin arıtma havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, mesaisinde Faruk Çelik, dengesini kaybederek arıtma havuzuna düştü. Arkadaşının su dolu havuza düştüğünü gören Ü.U. yardım etmek istedi ancak Ü.U. da dengesini kaybederek havuza düştü. Durumu fark eden çalışanlar, Çelik ve U.'yu havuzdan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ü.U. ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ü.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR