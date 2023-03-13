Atık su deposunun tahliye borusunda cenin bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Atık su deposunun tahliye borusunda cenin bulundu

13.03.2023 21:00

Atık su deposunun tahliye borusunda cenin bulundu Kocaeli'nin Darıca ilçesi Millet Bahçesi'nde yer alan atık su deposunun tahliye borusunda bir cenin bulundu.

Atık su deposunun tahliye borusunda cenin bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesi Millet Bahçesi'nde yer alan atık su deposunun tahliye borusunda bir cenin bulundu.

Olay, Darıca ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'ndeki atık su deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahliye borularından gelen atık malzemeleri temizlemek için depoya gelen çalışanlar, fileye küçük bir şeyin düştüğünü gördü. Düşen şeyin ölü bir hayvan yavrusu olduğunu düşünen çalışanlar, bir fidanın altına gömmek istedikleri sırada bunun bir cenin olduğunu fark etti. Bunun üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, cumhuriyet savcısına da konuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan çalışmaların ardından cenin, torbaya koyularak DNA örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Milet Bahçesi'nde ürküten görüntü! Tahliye borusunu temizleyen çalışanlar, cenin buldu Milet Bahçesi'nde ürküten görüntü! Tahliye borusunu temizleyen çalışanlar, cenin buldu Kocaeli'de atık su terfi merkezinin tahliye borusunda cenin bulundu Kocaeli'de atık su terfi merkezinin tahliye borusunda cenin bulundu

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atık su deposunun tahliye borusunda cenin bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:44 Milet Bahçesi'nde ürküten görüntü! Tahliye borusunu temizleyen çalışanlar, cenin buldu
20:42 Özdağ'dan AK Parti ile HÜDA Par görüşmesine sert tepki: FETÖ ile işbirliği kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız
20:24 Kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtıp üç üniversite bitiren vatandaşı dolandırdı! O anlar kamerada
20:21 10 partinin bir araya geldiği Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu
20:14 Kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı! İşte 10 soruda merak edilenler
20:07 Mostafa Mohammed için Nantes'tan açıklama: Mutlu olması için daha fazla oynaması gerekiyor
19:40 HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan "Cumhur İttifakı'na katılmak için kaç milletvekili beklentiniz var?" sorusuna yanıt: Sayı pazarlığı yapmıyoruz
19:18 Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur: Futbol oynama gibi bir şansımız yok
18:19 Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi, AK Parti'den aday adaylığı için istifa etti
17:51 Futbol tarihinde görülmemiş olay! Maç sırasında yıldırım düştü, 2 futbolcu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2023 21:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: Atık su deposunun tahliye borusunda cenin bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement