Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak - Son Dakika

Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak

18.04.2021 11:36
Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan ve yoğun göç vererek terk edilen Korkuteli'nin Beğişsusuzu Mahallesi'nin tarımsal sulama sorununu bir proje ile çözüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, susuzluk nedeniyle tarım yapılamayan ve yoğun göç vererek terk edilen Korkuteli'nin Beğişsusuzu Mahallesi'nin tarımsal sulama sorununu bir proje ile çözüyor. Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi arıtma suyu, kurulacak kapalı sistem damla sulama projesi ile Beğişsusuzu ovasına taşınacak. Bin 900 dekar arazi suya kavuşurken, susuzluk nedeniyle terk edilen mahalle yeniden canlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle Antalya tarımının kalkınması, üreticinin kazanması için desteklerini sürdürüyor. Türkiye'nin en az yağış alan alanlarından biri olan yerüstü ve yer altı suyu kaynakları bulunmayan Korkuteli'nin 'Beğişsusuzu' ovasının yeniden canlanması amacıyla proje başlatıldı. Hazırlanan Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi ile uzun yıllardır suya hasret yaşayan bölge hazırlanan örnek bir proje ile suya kavuşacak.

"Atıksu arıtılarak tarımda kullanılacak"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi deşarjından elde edilen "A" sınıfı tarımsal sulama suyu, tarımsal sulamada kullanılacak. Proje kapsamında atık suyun tarımda sulama suyu olarak kullanılabilmesi için tesise filtrasyon ve dezenfeksiyon ünitesi yapılarak, arıtma tesisinden çıkan suyun ileri arıtması yapılacak. Arıtma suyu, tarımsal sulama kriterlerine uygun hale getirilecek.

"Bin 900 dekar sulamaya açılacak"

Sulama suyu kriterlerine getirilen atık su önce 600 metre küp büyüklüğündeki depoya, oradan da Beğişsusuzu ovasına aktarılacak. Su kaynağının toplam debisi yörede suya en çok ihtiyaç duyulan Temmuz ayında 85.00 litre/saniye olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi'nce Beğişsuzusu ovasında yapılacak modern sulama tesisi ile ilk etapta bin 900 dekar arazi sulamaya açılacak. Projeyle birlikte daha önce sulu tarım yapılamayan araziler sulanabilecek. Tesisten 50 çiftçi hanesinde 250 vatandaş faydalanacak. Yöre halkı Torosların ortasında kapalı bir havza içerisinde yer alan arazilerinde organik tarım yapma imkanı da bulabilecek.

"Su gelirse evlerine dönerler"

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri kuraklıktan dolayı evlerini terk eden bölge halkının suyun gelmesi durumda evlerine geri dönebileceğini, çiftçilik ve hayvancılık yapabileceklerini ifade etti. - ANTALYA

Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak
Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak
Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak
Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak
Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak

Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arıtma suyu ile bin 900 dekar arazi sulanacak - Son Dakika


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