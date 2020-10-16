Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor - Son Dakika

Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor

16.10.2020 14:39
Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 23 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, kenti arıtma kapasitesi açısından ileri noktaya taşırken, akredite laboratuvarlar tarafından onaylanan arıtma suyunun kalitesi de Körfez'deki iyileşmeye yansıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 23 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, kenti arıtma kapasitesi açısından ileri noktaya taşırken, akredite laboratuvarlar tarafından onaylanan arıtma suyunun kalitesi de Körfez'deki iyileşmeye yansıdı. Özellikle, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suyun denizle buluştuğu noktadaki canlı zenginlik ise dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistiklere göre, ileri biyolojik yöntemle çalışan arıtma tesislerinin sayısı ve arıtma kapasitesi açısından Türkiye'nin lider kenti İzmir, önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak Kemalpaşa Ulucak ve Mordoğan arıtma tesisleriyle bu alandaki konumunu güçlendirecek.

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı ve Yazıbaşı Ayrancılar arıtma tesislerinin de kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar için hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir'de ise yılda 278 milyon 500 bin metreküp atıksu arıtılıyor.

Arıtma suyu kalitesi sürekli denetleniyor

İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı arıtma tesislerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluşlar ve akredite laboratuvarlar tarafından düzenli olarak analiz ve denetimler yapılıyor. İzmir'in en yüksek kapasiteli arıtma tesisi konumundaki Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor ve günde yaklaşık 550 bin metreküp atıksuyun arıtımı ileri biyolojik yöntem ile gerçekleştiriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler kapsamındaki analiz sonuçlarına göre, tesisin çıkış suyundaki tüm parametreler, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde verilen sınır değerlerin oldukça altında bulunuyor. Ayrıca tesisin faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlemeye tabi olarak kurulan "online atık su izleme sistemi" ile kesintisiz kontrol altında tutuluyor. Arıtılan su uluslararası standartlardaki kalitede ve deniz suyu kalitesine de katkı sunacak şekilde körfeze deşarj ediliyor.

Flamingo ve balıkların başlıca yaşam alanı

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların İzmir Körfeziyle buluştuğu noktadaki canlı zenginliği de tesisin verimli çalıştığını kanıtlıyor. Beslenmek için bu bölgeye gelen binlerce flamingo, temiz suyla birlikte deniz canlıları açısından da zenginleşen Körfez'de görsel bir şölen oluşturuyor.

Su altında da yaşam gelişiyor

İzmir Körfezi'ndeki iyileşme süreci, bilimsel verilerin yanı sıra su altı fotoğraflarıyla da gözler önüne seriliyor. İzmir Körfezinin flora ve fauna bakımından zenginleşmesi sonucu temiz suları seven Akdeniz'e özgü deniz tavşanı, tüplü boru kurdu, endemik taş mercanları, horozbina balığı gibi birçok canlı türünün Körfez'de yeniden yaşam bulmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzülebilir Körfez hedefinin önemli adımlarından biri daha atıldı. Güzelbahçe Belediyesi İkinci Liman Halk Plajı yüzme suyunun kalite sembolü olan mavi bayrakla taçlandı. Güzelbahçe'nin ilk mavi bayraklı plajı aynı zamanda kent merkezine en yakın mavi bayraklı plaj oldu. - İZMİR

Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor
Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor
Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor
Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor
Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor
Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor
Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Körfez, Atıksu, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'ya transfer olan Barış Başdaş'tan çarpıcı itiraf: Kalbim G.Saray için atıyor Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Turizm sektörüne koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL kredi sağlanacak Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi         
14:43
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti         
13:51
Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti         
13:14
Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor         
12:25
Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı         
12:06
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 15:03:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arıtma suyunun kalitesi Körfez'deki yaşamı da zenginleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei