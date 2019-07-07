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Arıtma tesisi havuzunda boğuldu

44 dakika önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bisikletiyle dolaşırken dengesini kaybederek atık su arıtma tesisinin havuzuna düşen engelli Bilal Atıcı (12) hayatını kaybetti.

Arıtma tesisi havuzunda boğuldu, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bisikletiyle dolaşırken dengesini kaybederek atık su arıtma tesisinin havuzuna düşen engelli Bilal Atıcı (12) hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra, Şeyhbaba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Atık su arıtma tesisinde bisikletiyle dolaşan otropedi engelli Bilal Atıcı, dengesini kaybedip 4 metre derinliğindeki suya düştü. Durumu fark edenler, Atıcı'yı sudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Atıcı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Atıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atıcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:02 Kaynak: DHA
Adıyaman, Kahta, Güncel
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