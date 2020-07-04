Arıtma tesisi inşaatında göçük bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapımı süren arıtma tesisi inşaatında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü kendi imkanları ve diğer işçilerin yardımları ile göçük altından çıkarılırken iş makineleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılan bir işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgilere göre, olay, Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'nde meydana geldi.



Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ne ait arıtma tesisi inşaatında göçük meydana geldi. Tünel için kanal kazma işlemi sırasında yaşanan göçükte 4 işçi toprak altında kaldı işçilerden üçü kendi imkanları ve diğer işçilerin yardımıyla toprak altından çıkarılırken Mehmet Çetin (42) adlı işçi toprak altında kaldı.



İş makinelerinin de yardımıyla toprak altından çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan işçi kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ