ARITMA TESİSİ ÖNÜNDE AK PARTİ'LİLER İLE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARASINDA ARBEDE

İZMİR'deki koku sorununa dikkat çekmek için Çiğli Arıtma Tesisi'ne partililerle gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kapıda güvenlik görevlilerinin set oluşturduğunu görünce tepki gösterdi. Bu sırada partililer ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Gerginlik sonrası açıklama yapan Sürekli, "Her şeyi gördünüz, sizlerin önünde oldu. Konumuz önemli, telaşları bundan. Yüzyılın en büyük koku sorununu, bu dönemde yaşattılar. Koku sorununa 4 yıldır dikkat çekiyoruz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ile birlikte kentteki koku sorununa dikkat çekmek için Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'ne geldi. Kapıdaki güvenlik görevlilerinin set oluşturduğunu gören Sürekli, tepki göstererek, "Ne bu faşistlik? Terörist miyiz? Teröristlerle beraber olanları biliyoruz. Kendileri gibi zannetmesinler. Rezalet, güvenlik tedbiri alınmış. Basar, geçerim de duracak mısınız?" sözlerinin ardından giriş kapısına yöneldi. Bu sırada arbede yaşandı. Daha sonra Sürekli ile diğer partililer, içeri girdi.

AK Parti'li Sürekli, özel güvenlik görevlilerine dönerek, "Arkadaşların hepsinin ismini alın, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bugüne kadar 10 tane açıklama yaptım, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kokuya battınız, ondan böyle yapıyorsunuz. Rezalet. Asker vaziyeti alıyorsunuz, siz güvenlik görevlisisiniz. Sizi mahkemeye de İçişleri Bakanlığı'na da şikayet edeceğim. Siz CHP militanı mısınız? Siz kamudan maaş alıyorsunuz. Sizin genel başkanınız gibi devlet kurumlarını basmıyoruz" dedi.

BASIN MENSUPLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Gerginliğin ardından yeni bir açıklama daha yapan AK Parti'li Sürekli, "Bir gerginlik oldu. Bizim bir kusurumuz olmasa dahi basın mensuplarından özür diliyoruz. Her şeyi gördünüz, sizlerin önünde oldu. Konumuz önemli, telaşları bundan. Yüzyılın en büyük koku sorununu, bu dönemde yaşattılar. Yüzyılın en büyük koku sorununu CHP'li Tunç Soyer döneminde yaşadık, yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bunlar iyi günlerimiz. Bütün telaşları bundan. Herkes Ay'a gidiyor, AK Parti hükümeti Türkiye'yi Ay'a götürüyor; bunlar İzmir'de bizi yaya bırakıyor. Koku sorununa 4 yıldır dikkat çekiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız bu konuyu 10-15 yıldır önemsiyor, açıklıyor, bu konuya vurgu yapıyor. CHP belediyeciliği demek; çöp, çamur, çukur" diye konuştu.

'ALGI OPERASYONUYDU'

Tunç Soyer'in, büyükşehir belediye başkanı adayı olduğunda, 3 sene sonra İzmir Körfezi'nde yüzeceğini söylediğini hatırlatan Sürekli, "Konuyu kendisi başlattı. İncelemeden, araştırmadan böyle bir vaatte bulundu. Yalan söylemeye alışmışlar, boş vaatlere alışmışlar. İzmirlinin iradesine ipotek koyduklarını sanarak, İzmirliyi boş vaatlerle meşgul ediyorlar. Yüzmeyi artık bir tarafa bıraktık mı? Kendisi de bıraktı. İlk önce dış körfezde bir algı operasyonu yaptı. Bu sene evlerimizde oturamadık. Sokaklarda yürünemez hale geldi. Özellikle Çiğli, Mavişehir, Güzelyalı'da koku sorunu had safhaya ulaşmışken, koku, arkalara doğru da nüfuz etti. Bu sorun uzun vadede çözülür. CHP belediyeciliği bunu çözemedi, çözemezler. Tespit, teşhis, tedavi yanlış. 'Koku sorunu yok' dediler. Meclis üyemiz burnuna mandal taktı, alay ettiler, yalan söylediler. Koku sorununu, bu yıl hepsi kabul etti. Bunun nedeni; onlara göre körfez kirliliğiydi, Gediz Nehri'nin körfezi kirletmesine bağladılar. Yanlıştı, yalandı, algı operasyonuydu. Körfezin kokusunu bıraktı, Kütahya'ya gitti" dedi.

'BÜYÜK KANAL PROJESİNİN ÇALIŞMAMASI TEMEL SEBEP'

Gediz'in körfezi kirletmediğinin altını çizen AK Parti'li Sürekli, "Çünkü dış körfeze akıyor. Bunu anlattık. Bilimsel konuştuk, siyaset, demagoji yapmadık. 'Muhalefete kulak verin' dedik, vermediler. Körfezin kirlilik sebepleri 3 tanedir; birincisi dereler. Bu dereleri ıslahla ilgili yaptığınız çalışmalar külliyen yanlıştır. İkincisi yağmur suyuyla kanalizasyonun aynı hattan gitmesi. 'Bunu ayrıştırın 5 bin kilometre yağmur suyu hattı yapılması lazım' dedik. Yapılan hat yüzde 15'lerde. İzmir'in ana kirlilik sebebi, büyük kanal projesinin çalışmamasıdır. Büyük kanal projesi 4 fazda planlanmıştır, 3 faz yapılmıştır. Dördüncü fazın ihalesini 10 yıldır yapamadılar. En son ihalesini 24 Ağustos'ta iptal ettiler. Bu faz olmadan proje çökmüştür. Diğer üç fazdaki durum da içler acısıdır. Proje yüzde 30 kapasiteyle çalışmaktadır. İzmir'in büyük atıkları Çiğli'de toplanıyor, bunun yüzde 30'u arıtılıyor. Yüzde 70'i bizi sokmadıkları yerde. CHP Genel Başkanı gibi gidip, devletin kurumlarını basmıyoruz. Açık alana geliyoruz ama telaşın sebebi bu" diye konuştu. (DHA)