Arıtma tesisi önünde AK Parti'liler ile güvenlik görevlileri arasında arbede (2)

'PROVOKASYON ÇABASI'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan arbede sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, olayı yargıya taşıyacaklarını belirterek, "Bugüne dek kent yönetiminde demokrasi ve uzlaşıyı esas alan, her konudaki eleştiri ve önerileri hoşgörüyle dinlemeyi görev bilmiş bir yerel yönetimin ve işini yapmak dışında kusuru bulunmayan personelinin böylesine hukuk dışı bir muhalefet yaklaşımını hak etmediğini üzülerek dile getirmek zorundayım. Başta AK Parti İl Başkanı ve Meclis Grup Başkanvekili olmak üzere bugün AK Parti'li bir grup siyasetçinin statüsü yasayla belirlenmiş özel koruma alanındaki, Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne hiçbir yetkiliye haber vermeden baskın yaparak, hukuksuzca girmeye çalışmaları, bu sırada nezaket sınırları içinde görevini yapan güvenlik personeline hakaretler yağdırmaları, darbetmeleri, tehditler savurmaları İzmir adına utanç vericidir. AK Parti İl Başkanı'nın, AK Parti Grup Başkanvekili'ni de yanına alıp tekrarından bile hicap duyacağım ifadeler kullanarak sergilediği tavırlar apaçık bir provokasyon çabasıdır" dedi.