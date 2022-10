Arıtma tesisi önünde AK Parti'liler ile güvenlik görevlileri arasında arbede (2)

'PROVOKASYON ÇABASI'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan arbede sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, olayı yargıya taşıyacaklarını belirterek, "Bugüne dek kent yönetiminde demokrasi ve uzlaşıyı esas alan, her konudaki eleştiri ve önerileri hoşgörüyle dinlemeyi görev bilmiş bir yerel yönetimin ve işini yapmak dışında kusuru bulunmayan personelinin böylesine hukuk dışı bir muhalefet yaklaşımını hak etmediğini üzülerek dile getirmek zorundayım. Başta AK Parti İl Başkanı ve Meclis Grup Başkanvekili olmak üzere bugün AK Parti'li bir grup siyasetçinin statüsü yasayla belirlenmiş özel koruma alanındaki, Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne hiçbir yetkiliye haber vermeden baskın yaparak, hukuksuzca girmeye çalışmaları, bu sırada nezaket sınırları içinde görevini yapan güvenlik personeline hakaretler yağdırmaları, darbetmeleri, tehditler savurmaları İzmir adına utanç vericidir. AK Parti İl Başkanı'nın, AK Parti Grup Başkanvekili'ni de yanına alıp tekrarından bile hicap duyacağım ifadeler kullanarak sergilediği tavırlar apaçık bir provokasyon çabasıdır" dedi.

'KURUM YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRİLMEDİ'Soyer'in yazılı açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: "İster AK Parti'den, ister başka bir siyasi partiden, dileyen herkes kurum yetkililerine haber vererek, İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin hizmet ve faaliyet alanlarına ziyarette bulunabilir ve en iyi şekilde ağırlanır. Ancak iş güvenliği ve sağlığı açısından riskler bulunduran özel tesislerin kapısına dayanarak, 'Benim kim olduğumu biliyor musun?' tarzında yaklaşım sergilemek, güvenlik personelini darbederek ve zor kullanarak içeri girmek, istedikleri karşılığı vermeyen güvenlik personelini tahrik etmeye çalışmak, hakaretler yağdırmak Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem gerektiren davranışlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçileri sahipsiz değildir. Arkasına iktidar gücünü aldığını varsayarak aklına her eseni yapabileceğini, emekçilere zulmedebileceğini düşünen bu zihniyeti şiddetle kınıyorum. Yasalara karşı bu davranışlara sessiz kalmayacağımızın, gereğinin yapılması için yargıya başvuracağımızın da bilinmesini istiyorum."SOYER, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIÖte yandan, Soyer sosyal medya hesabından, olay anına ilişkin görüntüleri paylaşıp, "AKP İl Başkanı ve ekibi, arıtma tesisimize izinsiz girmeye çalışıp, görevini yapan emekçilerimize zorbalık yapıyor. Belediyemizden izin isteseydiniz verilirdi. Hatta ben de gezdirebilirdim. Ancak çalışanlarımıza yaptığınız zorbalığı asla hoş görmeyiz. Suç duyurusunda bulunacağız. Her türlü zorbalığa ve hakarete rağmen provokasyona gelmeden işini yapan emekçilerimize teşekkür ederim. Her zaman yanınızdayım" ifadelerine yer verdi.'BİLDİRMİŞ OLSALARDI BU TATSIZ OLAY YAŞANMAZDI'Soyer'in ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel , şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Çiğli Atıksu Arıtma tesisi girişinde yaşanan olayı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İBB Meclis Üyesi Özgür Hızal, bir telefonla ziyaretlerini önceden kuruma bildirmiş olsalardı, bu tatsız olay yaşanmazdı. Her ikisi de hukukçu olan sayın mevkidaşım ve İBB meclis üyesinin, özel güvenlik görevlilerin 5188 sayılı yasa uyarınca görev alanlarında kolluk kuvvetlerinin birçok yetkisine haiz olduğunu bilmeleri gerekir. Sadece görevlerini yapmaya çalışan özel güvenlik görevlileri üzerinden gündem yaratmaya çalışılması hiç hoş olmamıştır. Elbette İzmir'de muhalefette olan AKP istediği konuda basın açıklaması yapma özgürlüğüne sahiptir. Ancak, CHP İzmir olarak biz bu tür açıklamalar öncesinde, nasıl ilgili devlet kurumlarıyla iletişime geçiyorsak ve kolluk kuvvetlerinin güvenlikle ilgili hassasiyetlerini gözetiyorsak, kendilerinin de kurumların işleyişine ve güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi gerekir." Hande NAYMAN/ İZMİR,