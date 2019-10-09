Son Dakika Haberleri: Arıtma tesisi Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine katkı sağlıyor
Son Dakika Güncel Arıtma tesisi Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine katkı sağlıyor

Arıtma tesisi Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine katkı sağlıyor

6 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 8 yıl önce hizmete sunulan arıtma tesisinin Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesinde önemli katkı sunduğu bildirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 8 yıl önce hizmete sunulan arıtma tesisinin Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesinde önemli katkı sunduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, makamında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yıl önce atık su arıtma tesisi kurduklarını anımsattı.

Kıt imkanlara rağmen geliştirdikleri modern tesisi 8 yıldır çalıştırdıklarını belirten Çoban, tesisin Van Gölü'ndeki kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Kültürel miras ve doğal güzelliğin ancak temizlikle korunduğunu vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

"Halka hizmet için, ilçemiz için ve Van Gölü'nün temizliği için her türlü mali sıkıntıya rağmen hiç tereddüt etmeden maliyeti bana ne olursa olsun diyerek arıtmayı kurdum ve hamd olsun 8 yıldır kesintisiz yüzde 100 kapasiteyle arıtmayı çalıştırıyorum. Ahlat sahilimiz de, suyumuz da bu sebeple tertemiz kaldı. Ama bu yeterli mi, tabi ki yeterli değil."

Arıtma tesisi Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine katkı sağlıyor

Van Gölü, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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