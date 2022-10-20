Arıtma tesisine düşen domuz böyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Arıtma tesisine düşen domuz böyle kurtarıldı

20.10.2022 20:10

Arıtma tesisine düşen domuz böyle kurtarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde bulunan atık su arıtma tesisinde kanala düşen domuz, İnegöl İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arıtma tesisine düşen domuz böyle kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde bulunan atık su arıtma tesisinde kanala düşen domuz, İnegöl İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinde meydana geldi. Aç kaldığı için şehre inen domuz, yiyecek ararken girdiği arıtma tesisindeki kalana düştü. Görevliler, kanalda mahsur kalan domuzu görüp durumu İnegöl İtfaiyesine ve İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, 4 metre derinliğindeki kanalda mahsur kalan domuzu halatlarla bağlayıp çıkardılar. Kurtarılan domuz, doğaya salındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kazada ölümden dönen sürücü, yardımcı olan genç ile özçekim yaptı Son dakika haber! Kazada ölümden dönen sürücü, yardımcı olan genç ile özçekim yaptı 6 KATLI BİNADA 'TEHLİKELİ' ÇALIŞMA 6 KATLI BİNADA 'TEHLİKELİ' ÇALIŞMA

İnegöl, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıtma tesisine düşen domuz böyle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 03:35:26. #1.11#
SON DAKİKA: Arıtma tesisine düşen domuz böyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement