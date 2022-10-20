Arıtma tesisine düşen domuz böyle kurtarıldı

Olay İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinde meydana geldi. Aç kaldığı için şehre inen domuz, yiyecek ararken girdiği arıtma tesisindeki kalana düştü. Görevliler, kanalda mahsur kalan domuzu görüp durumu İnegöl İtfaiyesine ve İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, 4 metre derinliğindeki kanalda mahsur kalan domuzu halatlarla bağlayıp çıkardılar. Kurtarılan domuz, doğaya salındı.

Kaynak: İHA

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