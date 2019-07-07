Son Dakika Haberleri: Arıtma tesisine düşen engelli çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Arıtma tesisine düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

25 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arıtma tesisine düşen 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti.

Arıtma tesisine düşen engelli çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde arıtma tesisine düşen 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şeyhbaba Mahallesi'nde bulunan atık su arıtma tesisi yakınlarında gezen 11 yaşındaki Bilal Atıcı, dengesini kaybederek su dolu havuza düştü. Zihinsel engelli çocuğu fark eden görevliler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Bilal Atıcı, Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi aştın alınan Atıcı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:59 Kaynak: İHA
Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! 16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Sarhoş adam kız öğrenciyi taciz edip, yolculara bıçak çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 19:24:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arıtma tesisine düşen engelli çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]