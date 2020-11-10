Arıza 9. Bölüm Ön İzlemesi - Son Dakika

Arıza 9. Bölüm Ön İzlemesi

10.11.2020 01:43

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda;

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza 9. Bölüm Ön İzlemesi

Ahmet Mümtaz Taylan, Ayça Ayşin Turan, Tolga Sarıtaş, Recai Karagöz, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Arıza 9. Bölüm Ön İzlemesi - Son Dakika


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