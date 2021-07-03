Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan Mustafa öldü - Son Dakika

Arıza için çıktığı direkte akıma kapılan Mustafa öldü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mustafa Türkmen (25), hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mustafa Türkmen (25), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Gölbaşı'na bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Türkmen, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, zemine düştü. Türkmen'in düştüğünü gören mahalleli, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Türkmen hayatını kaybetti.



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