Arıza için çıktığı elektrik direğinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde arıza için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Burak Karaköse, elektrik direğindeki arızayı gidermek için direğe çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Karaköse ağır yaralandı. Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Karaköse yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Karaköse'nin cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ADANA