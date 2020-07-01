Arıza için gittiler, kuş yuvasıyla karşılaştılar - Son Dakika

Bursa'da yanmayan aydınlatma direğine müdahale eden ekipler, lambanın içine yuva yapan kuşu görünce şaşkına döndü. Ekipler, 5 yumurta bulunan yuvayı bozmamak için aydınlatma direğine yeni bir lamba taktı.



Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde Güney Marmara'ya elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, Yıldırım ilçesinde bir sokak lambasının yanmadığı ihbarını aldı. Kısa sürede vatandaşın mağduriyetini gidermek için harekete geçen ekipler, aydınlatma direğine çıktıklarında, lambanın içerisine bir kuşun yuva yaptığını gördü. Şaşkına dönen ekipler, yuvanın içerisinde bulunan 5 yumurtaya da zarar vermemek için direğe yeni bir lamba taktı. Ekiplerin bu hassasiyeti takdir topladı.



Sokak lambasına yeni lamba takıldığı için ekiplere teşekkür eden mahalle sakinlerinden Ömer Günay, "Sokak lambası yanmadığı için UEDAŞ ekiplerini arayarak ihbarda bulunduk. İhbar üzerine gelen ekipler, lambanın içerisine bir kuşun yuva yaptığını ve yuvanın içerisinde yumurtalar bulunduğunu söyledi. Aydınlatma direğine yeni bir lamba takılacağını bildirip gittiler. Ben şaşırdım, arkadaşlar ekip arabasıyla ayrıldıktan kısa süre sonra tekrar geri gelerek direğe yeni bir lamba taktılar. Böylece kuş yuvasının bozulmamasına mani oldular. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Güzel bir hizmet verdiler, yumurtaları görerek yuvayı bozmadan yeni bir lamba takmaları bütün vatandaşları mutlu etti" diye konuştu. - BURSA