Arıza nedeniyle duran otobüsün şoförü, kalp krizinden öldü
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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, arızalanan yolcu otobüsünü durduran şoför Erdal Sertgül (40), bu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:56 Kaynak: DHA
KASTAMONU'nun Tosya
ilçesinde, arızalanan yolcu otobüsünü durduran şoför Erdal Sertgül (40), bu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İstanbul
'dan Rize
'ye yolcu taşıyan Erdal Sertgül yönetimindeki 34 GV 7516 plakalı otobüs, Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkiinde arıza yaptı. Sertgül, otobüsü yol kenarında durdurup, aşağıya indi. Arızayı gideren Erdal Sertgül, tekrar otobüse binerken rahatsızlandı. Yolcuların müdahale ettiği Sertgül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sertgül, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
- Kastamonu
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