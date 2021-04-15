ARIZA NEDENİYLE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇIKTI, 8 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

İZMİR'in Konak ilçesinde, arıza nedeniyle elektrik direğine tırmandığı ileri sürülen Ali B. (47), yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, arıza nedeniyle elektrik direğine tırmandığı ileri sürülen Ali B. (47), yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Ali B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 12411 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B., elektrik arızasını gidermek için sokak üzerindeki elektrik direğine tırmandı. Dengesini kaybeden Ali B., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ali B., yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › ARIZA NEDENİYLE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇIKTI, 8 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ - Son Dakika

Son Dakika

Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu

Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı