İZMİR'in Konak ilçesinde, arıza nedeniyle elektrik direğine tırmandığı ileri sürülen Ali B. (47), yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Ali B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 12411 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B., elektrik arızasını gidermek için sokak üzerindeki elektrik direğine tırmandı. Dengesini kaybeden Ali B., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ali B., yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ARIZA NEDENİYLE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇIKTI, 8 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ - Son Dakika