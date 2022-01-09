Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tur otobüsüne TIR çarptı - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halindeki tur otobüsüne tomruk yüklü TIR çarptı. Otobüsün boş olması faciayı önledi.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Arifiye mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden M.U. idaresindeki 78 YC 609 plakalı tomruk yüklü TIR, arıza nedeniyle sürücüsü F.S. tarafından emniyet şeridine park edilen 34 NK 5562 plakalı tur otobüsüne çarptı. TIR'da yüklü olan tomrukların bir kısmı çarpmanın etkisiyle yol kenarına düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Otobüste bulunan yolcuların başka bir otobüsle yola devam etmeleri olası bir faciayı önledi. TIR sürücüsü M.U.'nun hafif sıyrıklarla atlattığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik kontrol olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.