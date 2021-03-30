Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri durdu! Onlarca araçlık kuyruk oluştu - Son Dakika

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri durdu! Onlarca araçlık kuyruk oluştu

30.03.2021 08:45

15 Temmuz Şehirler Köprüsü çıkışındaki metrobüs durağında, metrobüslerden birinde yaşanan arıza nedeniyle onlarca araçlık kuyruk oluştu. Kuyruk sebebiyle köprü üzerinde de yoğunluk meydana geldi. Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri dururken, işlerine yetişme telaşındaki vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Metrobüs durağından ana yola sarkan araç trafiği şu şekilde görüntülendi:

Arıza sebebiyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri durdu! Onlar araçlık kuyruk oluştu
Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri durdu! Onlarca araçlık kuyruk oluştu

Metrobüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri durdu! Onlarca araçlık kuyruk oluştu - Son Dakika


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