15 Temmuz Şehirler Köprüsü çıkışındaki metrobüs durağında, metrobüslerden birinde yaşanan arıza nedeniyle onlarca araçlık kuyruk oluştu. Kuyruk sebebiyle köprü üzerinde de yoğunluk meydana geldi. Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri dururken, işlerine yetişme telaşındaki vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Metrobüs durağından ana yola sarkan araç trafiği şu şekilde görüntülendi:
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30.03.2021 09:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri durdu! Onlarca araçlık kuyruk oluştu - Son Dakika