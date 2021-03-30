Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri durdu! Onlarca araçlık kuyruk oluştu - Son Dakika

Metrobüs durağından ana yola sarkan araç trafiği şu şekilde görüntülendi:

Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu kurmaylarına erken seçim için tarih verdi: Bu kez olacak, hazırlanın