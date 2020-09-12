Arıza yapan araca minibüs çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Arıza yapan araca minibüs çarptı: 1 yaralı

Arıza yapan araca minibüs çarptı: 1 yaralı Bağcılar Tem Otoyolunda arıza yapıp araca, minibüs çarptı.

Arıza yapan araca minibüs çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Bağcılar Tem Otoyolunda arıza yapıp araca, minibüs çarptı. Kazada araç sürücüsü sıkışırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Bağcılar Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 RK 237 plakalı Abdülkerim Fırat yönetimindeki bir araç arıza yaptı. Sürücü arıza yapan aracını sağa çekti. Bu esnada seyir halinde ilerleyen Adem Güler'e ait 34 ZC 9644 plakalı minibüs araca arkadan çarptı. Kaza sonrası Fırat araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası sürücü araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin araçları yoldan kaldırmasıyla trafik yeniden normale döndü.

otoyol yeniden trafiğe açıldı.

"Çok şükür önemli bir şey yok"

Araca arkadan çarpan minibüs sürücüsü Adem Güler, ucuz kurtulduklarını belirterek, "Araç yolda dururken TEM'in ortasında Önümden giden kamyon kendini sağa atınca ben göremedim arkadan araca çarptım. Allahtan arkadaşta bir şey yok ufak bir şok yaşadı çok şükür yaralanma ve ölümle sonuçlanan bir şey yok."diye konuştu.

Arıza yapan araca minibüs çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Bağcılar, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 10:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arıza yapan araca minibüs çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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