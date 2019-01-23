Arıza Yapan Aracı İterken Canından Oldu

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Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü

32 Bin Liraya Alıp 200 Bin Liraya Yenilediği Araca, Şimdi Servet İstiyor

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var