Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü - Son Dakika
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Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü

20.03.2022 01:52

Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü Poyrazköy açıklarında yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü

İSTANBUL - Poyrazköy açıklarında yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Sarıyer Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi. Çalışmaların sona ermesinin ardından Boğaz trafiği normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "ANNAMARIA D isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi" diye açıklama yaptı.

Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü
Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü
Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü

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Büyükdere, Poyrazköy, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arıza yapan gemi kurtarıldı, boğaz trafiği normale döndü - Son Dakika
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