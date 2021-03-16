ARIZA YAPAN KAMYON GERİ KAYARAK 3 OTOMOBİLE ÇARPTI O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ARIZA YAPAN KAMYON GERİ KAYARAK 3 OTOMOBİLE ÇARPTI O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM- Özgür EREN İSTANBUL DHA- Kağıthane'de arıza yapan kamyon, geri kayarak arkasındaki araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken 3 araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Kağıthane üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kağıthane Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arıza yapan kamyon tamir edilmeye çalışılırken geri kayarak arkadan gelen otomobili sıkıştırdı. Kamyonun arkasında ezilen otomobil üç araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arıza yapan kamyonun geri kayarak otomobili sıkıştırması ve park halindeki araçlara zarar vermesi görülüyor.

Kadir Doğan 'Kamyon burada arıza yaptı. İki saattir tamir edilmeye çalışılıyordu. Bir de baktık ki kamyon geri geri kayıyor. Arkasındaki arabayı ezerek ters çevirdi. Yaralanan vardı dedi.