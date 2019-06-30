Son Dakika Haberleri: Arıza yapan sürat teknesindeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Arıza yapan sürat teknesindeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

19 dakika önce

MARMARİS'te, arızalanan ve denizde sürüklenen sürat teknesindeki 1'i kadın 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Arıza yapan sürat teknesindeki 2 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]
MARMARİS'te, arızalanan ve denizde sürüklenen sürat teknesindeki 1'i kadın 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, ilçenin kırsal Söğüt Mahallesi Bozukkale mevkisinde meydana geldi. 'Honey Badger' isimli 7 metrelik sürat teknesi iddiaya göre, elektrik aksamından motorunun durmasıyla arızalandı. Teknedekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, arıza yapan tekneye yanaşıp, 1'i kadın 2 kişiyi kendi botlarına alarak, kurtardı. Arıza yapan süret teknesi de yedeklenerek, Bozburun Mahallesi'ndeki marinaya götürüldü.
 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:00 Kaynak: DHA
Söğüt, Güncel
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