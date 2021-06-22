Arıza yapan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arıza yaparak sürüklenmeye başlayan teknedeki 2 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, motoru arızalanan bir teknenin Çalış Plajı açılarında sürüklendiği ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Bir süre sonra bölgeye ulaşan ekipler 4,5 metrelik teknedeki 2 kişiyi kurtararak Fethiye Limanı'na götürüldü. - MUĞLA