Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi - Son Dakika
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Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi

24.04.2022 23:16
Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi

İstanbul'dan Edirne istikametine gittiği esnada arıza yapan tırını tamir etmek için aracının altına giren Ukrayna uyruklu şoför, dorsenin altında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Havsa ilçesi mevkiinde bulunan otoyolda meydana gelen olayda, İstanbul'dan Edirne istikametine seyir halinde olan tırın arızasını gidermek isteyen şoför yol kenarına yanaşıp aracını tamir etmek istedi.

DORSENİN ALTINDA SIKIŞTI

Tırın altına girip tamir etmeye çalışan Ukrayna uyruklu şoför tamir ettiği parçanın üzerine düşmesi üzerine dorsenin altında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler şoförü hareketsiz görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden sağlık ekipleri, tır şoförünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Arıza yapan tırını tamir etmek için aracın altına giren şoför, dorsenin altında kalarak can verdi
Arıza yapan tırını tamir etmek için aracın altına giren şoför, dorsenin altında kalarak can verdi
Arıza yapan tırını tamir etmek için aracın altına giren şoför, dorsenin altında kalarak can verdi
Arıza yapan tırını tamir etmek için aracın altına giren şoför, dorsenin altında kalarak can verdi
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İstanbul, Jandarma, Ukrayna, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi - Son Dakika
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