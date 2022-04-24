Havsa ilçesi mevkiinde bulunan otoyolda meydana gelen olayda, İstanbul'dan Edirne istikametine seyir halinde olan tırın arızasını gidermek isteyen şoför yol kenarına yanaşıp aracını tamir etmek istedi.
Tırın altına girip tamir etmeye çalışan Ukrayna uyruklu şoför tamir ettiği parçanın üzerine düşmesi üzerine dorsenin altında sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler şoförü hareketsiz görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, tır şoförünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi - Son Dakika