Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arızalanan 2 otomobili taşıyan çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arızalanan 2 otomobili taşıyan çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi ile Hacı Osman Mahallesi arasında bulunan Alparslan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 Z 2677 plakalı çekici sürücüsü, arızalanan 34 AHN 162 plakalı otomobili, çekiciye yükledi. Çekici üzerindeki otomobildeki yolcularla birlikte Hacı Osman Mahallesi istikametinde seyir halinde olan çekici sürücüsü, yol kenarında arızalanan 55 AAH 722 plakalı otomobili gördü. Arızalanan otomobilin yanında duran çekici sürücüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AAH 722 otomobili de çekiciye yükledi. Daha sonra otomobillerde bulunan vatandaşlarla ile birlikte yola devam eden çekici, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada çekici ve otomobiller içerisinde bulunan sürücü ve yolcu koltuklarındaki 8 kişi, araçlar içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen araçların altında kalan ve araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışması neticesinde 10 vatandaş da araçlardan çıkartıldı. Ekiplerin kurtardığı 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 6 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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