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ARIZALANAN ARAÇ İLE ÇAĞIRILAN ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜLERİNE TAKSİ ÇARPTI - Son Dakika

ARIZALANAN ARAÇ İLE ÇAĞIRILAN ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜLERİNE TAKSİ ÇARPTI

15.12.2021 12:10

ESKİŞEHİR'de, arızalanan temizlik aracı ile çağırılan çekicinin yol kenarında bekleyen sürücülerine taksi çarptı.

ESKİŞEHİR'de, arızalanan temizlik aracı ile çağırılan çekicinin yol kenarında bekleyen sürücülerine taksi çarptı. Yaralanan sürücüler, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün gece Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Odunpazarı Belediyesi'ne ait temizlik aracı arızalanınca sürücü Sercan Kundak çekici çağırdı. Aracı çekmek için Atilla Kütük yönetimindeki 26 AEN 513 plakalı çekici geldi. Adıgüzel Dinçer yönetimindeki 26 T 0144 plakalı taksi, araçların yanında bekleyen Kundak ve Kütük'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ARIZALANAN ARAÇ İLE ÇAĞIRILAN ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜLERİNE TAKSİ ÇARPTI
ARIZALANAN ARAÇ İLE ÇAĞIRILAN ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜLERİNE TAKSİ ÇARPTI
ARIZALANAN ARAÇ İLE ÇAĞIRILAN ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜLERİNE TAKSİ ÇARPTI
ARIZALANAN ARAÇ İLE ÇAĞIRILAN ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜLERİNE TAKSİ ÇARPTI

Atatürk Caddesi, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARIZALANAN ARAÇ İLE ÇAĞIRILAN ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜLERİNE TAKSİ ÇARPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARIZALANAN ARAÇ İLE ÇAĞIRILAN ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜLERİNE TAKSİ ÇARPTI - Son Dakika
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