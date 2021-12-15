ARIZALANAN ARAÇ İLE ÇAĞIRILAN ÇEKİCİNİN SÜRÜCÜLERİNE TAKSİ ÇARPTI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, arızalanan temizlik aracı ile çağırılan çekicinin yol kenarında bekleyen sürücülerine taksi çarptı. Yaralanan sürücüler, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün gece Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Odunpazarı Belediyesi'ne ait temizlik aracı arızalanınca sürücü Sercan Kundak çekici çağırdı. Aracı çekmek için Atilla Kütük yönetimindeki 26 AEN 513 plakalı çekici geldi. Adıgüzel Dinçer yönetimindeki 26 T 0144 plakalı taksi, araçların yanında bekleyen Kundak ve Kütük'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.