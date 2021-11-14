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ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI - Son Dakika

ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI

14.11.2021 13:43

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, arızalanan otomobili yol kenarında tamir etmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, arızalanan otomobili yol kenarında tamir etmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Yaralılar tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisinde meydana geldi. İsmail Kurt, idaresindeki 06 RKR 98 plakalı otomobil arızalanınca yol kenarına park etti. İsmail Kurt ve yanındaki arkadaşı Alaaddin Ardahan, aracın motor bölümündeki arızayı gidermeye çalışırken yolda arkadan gelen Hasan Öztürk idaresindeki 34 PU 8772 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan 2 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Otomobilin sürücüsü Hasan Öztürk, olay yerinde polise verdiği ifadesinde, D-100 kara yolunda ilerlerken reflektör veya benzeri uyarıcı levha konulmadığı için yola yakın bir yere park edilmiş aracı son anda fark ettiğini, o an yapacak bir şeyinin olmadığını ve kazanın meydana geldiğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI
ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI
ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI
ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI
ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI
ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI
ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI
ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI

İsmail Kurt, Otomobil, Gebze, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARIZALANAN ARACI TAMİR EDEN 2 KİŞİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA YARALANDI - Son Dakika
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