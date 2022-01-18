Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde geçen hafta perşembe günü 60 yaşındaki Mehmet Denkçi otomobiline bindi. Bir süre ilerledikten sonra aracı Atatürk Caddesi'nde arıza yaptı.
Otomobilini yol kenarına çeken Denkçi'ye bu sırada yoldan geçen İETT otobüsü çarptı. Aniden savrulan Denkçi başını yere çarptı. Otobüs şoförü ise yoluna devam etti. Ağır yaralı Mehmet Denkçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli şoför, polis tarafından gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest kaldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı - Son Dakika