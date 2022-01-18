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Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı - Son Dakika

Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı

18.01.2022 14:16

Maltepe'de otomobili arızalanan Mehmet Denkçi'ye yol kenarında aracını kontrol ettiği sırada İETT otobüsü çarptı. 60 yaşındaki Denkçi ağır yaralanırken kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde geçen hafta perşembe günü 60 yaşındaki Mehmet Denkçi otomobiline bindi. Bir süre ilerledikten sonra aracı Atatürk Caddesi'nde arıza yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Otomobilini yol kenarına çeken Denkçi'ye bu sırada yoldan geçen İETT otobüsü çarptı. Aniden savrulan Denkçi başını yere çarptı. Otobüs şoförü ise yoluna devam etti. Ağır yaralı Mehmet Denkçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheli şoför, polis tarafından gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest kaldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR (2)
  • özgür Temizyürek: adam iett otobüsüne çarpmış maalesef...ama bu arada toplu taşıma şoförleride ayrı incelenme konusu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Atatürk Caddesi, Maltepe, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı - Son Dakika
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