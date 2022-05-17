ARIZALANAN ARACINA BAKAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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ARIZALANAN ARACINA BAKAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ

17.05.2022 11:10
ARIZALANAN ARACINA BAKAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan TIR sürücüsü Ahmet Demir, kontrol etmek üzere aracından indidiği sırada arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan TIR sürücüsü Ahmet Demir, kontrol etmek üzere aracından indidiği sırada arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Demir, idaresindeki 41 AHS 423 plakalı demir profil yüklü TIR'ın arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Arızaya bakmak için araçtan inen Demir'e, arkadan gelen İbrahim Akgün idaresindeki 41 ADV 219 plakalı TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından, Demir'in cenazesi Körfez Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Demir'e çarpan TIR'ın sürücüsü İbrahim Akgün, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARIZALANAN ARACINA BAKAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ
ARIZALANAN ARACINA BAKAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ
ARIZALANAN ARACINA BAKAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ
ARIZALANAN ARACINA BAKAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ

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Kaynak: DHA

Ahmet Demir, Marmara, Körfez, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARIZALANAN ARACINA BAKAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARIZALANAN ARACINA BAKAN SÜRÜCÜYE TIR ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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