Arızalanan aracından inen müzisyene otomobil çarptı: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde düğünlerde müzisyenlik yapan Hasan Avcı, geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Aynı kazada bir kişi de yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Adıyaman karayolunda Dağdancık mesvkisinde meydana gelen kazada Gaziantep'te düğünden dönen ve Araban istikametine seyir halinde bulunan müzisyen Hasan Avcı idaresindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, arıza yaptı. Yol kenarına otomobilini çeken Avcı, aracın arızasına bakmak için otomobilinden indi. Bu esnada Adıyaman'dan Gaziantep yönüne seyir eden E.B yönetimindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, Hasan Avcı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Hasan Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, kazada diğer aracın sürücüsü Emrullah Bülbül ise yaralandı

Kazadan sonra olay yerine gelen Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek ile Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. Yaralı sürücü ise bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından Araban İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan düğünlerde müzisyenlik yapan Hasan Avcı'nın ilk kasetinde bölgede sevilen "Yavuzeli'nde" türküsünü yorumladığı ve bu parçanın ardından bölgede tanınan ses sanatçıları arasına girdiği öğrenildi.