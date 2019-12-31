Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı - Son Dakika
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Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta kaportacı Alican D., arızalanan otomobilinin motorunu tamir ettirmek yerine galerici arkadaşıyla birlikte aynı marka ve modelde otomobil çaldı.

Arızalanan aracının motoru için başka bir aracı çaldı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta kaportacı Alican D., arızalanan otomobilinin motorunu tamir ettirmek yerine galerici arkadaşıyla birlikte aynı marka ve modelde otomobil çaldı. Motorunu kendi aracına taktıktan sonra çaldığı otomobili hurdacıya satan kaportacı ile galerici arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, geçen hafta Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 aydır park halinde olan 33 RS 447 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek, aracın suç kaydı olan kaportacı Alican D. ile galerici Kazım C. tarafından çekici ile çalındığını ve sanayi sitesine götürüldüğünü tespit etti.

MOTORU KENDİ ARACINDA, OTOMOBİL HURDACIDA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alican D. ile Kazım C.'yi gözaltına aldı. Çalınan araç ise hurdacıda parçalanmış halde bulundu. Otomobil motorunun yerinde olmadığını fark eden polis, yaptığı araştırmada motorun Alican D.'nin aracına takıldığını belirledi. Alican D.'nin, 'Aracım arızalandı' diyerek çağırdığı çekici ile kendi aracıyla aynı marka ve modelde olan otomobili çalarak motorunu kendi aracına taktığı, otomobil parçalarını ise 680 liraya hurdacıya sattığı belirlendi.

Alican D. ile Kazım C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Hırsızlık Büro Amirliği, Dumlupınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
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