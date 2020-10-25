Arızalanan araçları için yardım isteyip, saldırdılar - Son Dakika

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde esnaflık yapan Cemil Serhoş'un (27) otomobilini durduran 3 kişi, araçlarının arızalandığını belirterek, yardım istedi. Serhoş, yardımcı olamayacağını belirtmesi üzerine 3 kişinin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırganlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ferizli'de esnaflık yapan Cemil Serhoş, 23 Ekim'de iş yerini kapattıktan sonra eve gittiği sırada yol kenarında kaputu açık cip olduğunu gördü. Aracın yanındaki 3 kişiden 1'i de Serhoş'un kullandığı otomobili durdurdu. Camı açan Serhoş'a araçlarının bozulduğunu belirten 2 kişi, kendilerine yardım etmesi için otomobilden indirmek istedi. Bu isteklerini kabul etmeyen Serhoş'a saldıran ve yumruk atan 2 kişi, daha sonra ciplerinin kaputunu kapatarak, araca bindi. Bu sırada saldırganlardan kaçan Cemil Serhoş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Serhoş'un şikayeti sonrası 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından saldırganlar, serbest bırakıldı. Cemil Serhoş, araçta bulunanların kendisine saldırdığını belirterek, "Dükkanımı kapatıp aracımla evime doğru yöneldiğim vakit yol kenarında bir aracın kaputu açık bir şekilde beklediğini gördüm ve bana el ettiler. Ben de insanlık olsun, diye durdum. Araçlarının arıza yaptığını ve yardım etmemi istediler. Ben de araçtan anlamadığımı ve yardımcı olamayacağımı söyledim. Onlar araçtan inmediğimi anlayınca araçtayken bana saldırdılar. Şahıslar yakalandı fakat ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İfadelerinde benim onlara küfrettiğimi ve o yüzden sadırmışlar. Beni tanımadıklarını onlar da kabul ediyor. Ben de onları tanımıyorum" dedi.