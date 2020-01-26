Arızalanan asansörde fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Arızalanan asansörde fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde arızalanan asansörün içinde fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:52 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde arızalanan asansörün içinde fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yahya Kemal Mahallesinde bir apartmanda oturan Neşe K. (42), binanın 8'inci katından asansöre bindi.
Bu esnada arıza yapan asansör 8'inci kattan kontrolsüz iniş yaparken, kabindeki Neşe K. fenalaştı.
Bağırması üzerine asansörden çevredekilerce çıkartılan Neşe K, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Neşe K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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