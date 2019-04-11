Son Dakika Haberleri: Arızalanan Eski Makam Aracı Satışa Çıkarıldı

Arızalanan Eski Makam Aracı Satışa Çıkarıldı

1 saat önce

Kırşehir Belediye Encümeni eski Belediye Başkanı Halim Çakır döneminde alınan ve motor kısmında oluşan arıza nedeniyle kullanılmayan aracı satışa çıkarıyor.

Arızalanan Eski Makam Aracı Satışa Çıkarıldı, System.String[]
Kırşehir Belediye Encümeni eski Belediye Başkanı Halim Çakır döneminde alınan ve motor kısmında oluşan arıza nedeniyle kullanılmayan aracı satışa çıkarıyor.

Kırşehir'de Belediye Meclisinin ilk toplantısını yapmasının ardından alınan karar doğrultusunda 40 AK 001 plakalı makam aracının satılması konusu Belediye Meclisine sunuldu.

Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı adayı CHP'li Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Belediye Meclisi toplantısına başkanlık yaptı.

Ahi geleneği ile Kırşehir'de yönetimin sürdürülme gayreti içerisinde olacaklarını belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Makam aracı eski Belediye Başkanı Halim Çakır döneminde alınmış Yaşar Bahçeci döneminde ise motor kısmında oluşan arıza nedeniyle kullanılmamıştı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:18 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Halim Çakır, Kırşehir, Güncel
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