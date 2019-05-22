Son Dakika Haberleri: Arızalanan Jet Ski'deki Kaçak Göçmenleri, Sahil Güvenlik Ekibi Kurtardı

Arızalanan Jet Ski'deki Kaçak Göçmenleri, Sahil Güvenlik Ekibi Kurtardı

7 saat önce

BODRUM'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek için bindikleri jet ski arızalanan Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Arızalanan Jet Ski'deki Kaçak Göçmenleri, Sahil Güvenlik Ekibi Kurtardı, System.String[]
BODRUM'dan yasa dışı yollarla  Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek için bindikleri jet ski arızalanan  Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

'Alo 158 Sahil Güvenlik' ihbar hattını saat 15.20'de arayan teknelerdeki kişiler, Bodrum açıklarındaki Kargı Adası yakınlarında, bindikleri jet ski'nin arıza yapması nedeniyle mahsur kalan kaçak göçmenler olduğunu söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, üzerlerinde can yelekleri de bulunan Filistinli 3 kaçak göçmeni, zodyak botla alarak, kurtardı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler,  Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenlerin kullandığı arıza yapan jet ski de yedeklenerek, kıyıya çekildi. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne teslim edileceği belirtildi. - Muğla
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:22 Kaynak: DHA
Kos Adası, İstanköy, Yunanistan, Güncel
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